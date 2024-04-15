Галкин* выложил новое фото Пугачевой в день ее 75-летия

Актер и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) показал поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию своей супруги, певицы Аллы Пугачевой.

Максим Галкин публично поздравил артистку с ее 75-летием. По случаю дня рождения юморист выложил снимок Аллы Пугачевой. На фотографии певица предстала в белой футболке, джинсовой рубашке и зеленом козырьке. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

«Любимая, с твоим днем!» — написал Галкин.

© Соцсети

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

На прошлой неделе стали известны планы Пугачевой на празднование юбилея. По информации журналистов, праздник пройдет на Кипре. На дне рождении будут присутствовать около 160 человек.

* признан в РФ иностранным агентом