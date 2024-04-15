Садальский и Резник поздравили Пугачеву с 75-летием

Актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник поздравили певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Как сообщает «МК», они опубликовали видеообращение в социальных сетях.

В поздравительном ролике Резник решил зачитать Примадонне трогательное стихотворение.

«Тебе как другу скажу, что и напишу: мы с тобою не в месте, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал он.

Садальский показал сердце руками и «сердечно» поздравил Пугачеву с юбилеем.

Напомним, что 15 апреля Пугачева празднует 75-летие. За день до этого певица выпустила новую песню под названием «Я плачу», автором которой является Леонид Агутин. Как отметила ее помощница Елена Чупракова, текст композиции был написан более пяти лет назад.

Телеканалы проигнорировали юбилей Пугачевой

В марте глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания Пугачевой иноагентом. По его информации, ведомство уже направило соответствующую просьбу в Минюст России.