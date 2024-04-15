Орбакайте поделилась архивными кадрами с Пугачевой в день ее 75-летия

Певица Кристина Орбакайте публично поздравила свою мать Аллу Пугачеву с днем рождения. Звезда поделилась в соцсетях архивными кадрами с именинницей.

«Алла будет петь... С днем рождения, мама», — написала артистка, закрыв возможность комментирования поста.

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Примадонна четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, супруги развелись, когда их дочери было два года. Орбакайте рассказывала в интервью, что в детстве мало времени проводила с родителями — ее растили бабушки и дедушки. В Литве она жила с родителями отца, а в Москве — с родственниками матери.

В 2011 году Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), у супругов двое общих детей Елизавета и Гарри. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери. По словам шоумена, они не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию. Артист признавался, что Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении брата и сестры.

В 2022 году Примадонна покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре.