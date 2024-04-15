Ярославская назвала предположительную причину трагедии с Кунгуровым

Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская на шоу «Звезды сошлись» предположила, что Евгения Кунгурова не стало из-за безвыходной ситуации в жизни артиста.

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«Мы с девчонками из «Тутси» были на премьере, разъехались. Вдруг СМС от Маши Вебер. Я сначала подумала, что это какой-то вброс, заехала на первую заправку, не могла ехать дальше. Стала листать новости, читать это все», — вспомнил Ярославская.

Она призналась, что не может поверить в случившуюся с артистом трагедию. По словам Ярославской, Кунгуров всегда представлялся ей «крепким уральским мужчиной». Она предположила, что певец решился на такой шаг из-за безвыходного положения в его жизни.

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии.