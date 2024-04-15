Jah Khalib пытается возобновить концертную деятельность в России

Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) после скандала на родине из-за его слов, что жертвы сами провоцируют насильников, пытается возобновить концертную деятельность в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Jah Khalib открыто поддержал Украину после начала российской спецоперации. Это вызвало протест со стороны пользователей социальных сетей, которые потребовали запретить выступления Мамедова в России. Кроме того, к этому призвал и музыкант Аким Апачев, который обратился с соответствующей просьбой в Министерство культуры РФ.

По данным Telegram-канала, Бахтияр Мамедов готов выступать на корпоративе в России за 4,6 млн рублей. Райдер артиста весьма скромный, он включает в себя соки, газированную воду, сырную нарезку, горячее питание без использования свинины и сигареты в гримерке. В Москву с рэпером готова прилететь его команда из восьми человек.

В Казахстане же вокруг музыканта разгорелся скандал после того, как в Интернете начала распространяться часть его интервью, данного в 2022 году, где он заявил, что жертвы насилия просто оказались «не в том месте, не в той одежде, не в то время». Эти слова вызвали особе недовольство жителей страны из-за старта суда по громкому делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, которую забил до смерти ее гражданский муж - экс-министр экономики страны Куандык Бишимбаев.

Канал отмечает, что в этом году у Мамедова запланировано всего четыре концерта: в Сербии, Англии, Монголии и на Кипре.

Рэпера Jah Khalib «отменяют» за сексистское высказывание

Ранее в России были отменены концерты рэпера в Москве и Санкт-Петербурге. При этом фанаты музыканта жаловались на проблемы с возвратом денег за билеты на концерты Jah Khalib. По словам россиян, их «кормят шаблонными письмами», билетные агрегаторы ссылаются на организаторов, которые не соглашаются возвращать деньги.