Горилла сняла маску в полуфинале телешоу и заслужила похвалу от Киркорова

Певец Акмаль оказался под маской Гориллы в телешоу «Маска».

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Номинантами на вылет оказались три участника: Горилла, Кот и Матрешка. Зрители спасли от вылета Кота, отдав ему более 50% своих голосов. Члены жюри оставили в проекте Матрешку и единогласно назвали имя Акмаля, который и скрывался в костюме Гориллы. Артист поблагодарил шоураннеров за приглашение поучаствовать в шоу и сравнил участие в проекте с «праздником».

Председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров назвал Акмаля действительно талантливым артистом.