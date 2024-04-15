Лолита возвращается к частным выступлениям с новым ценником

Певица Лолита Милявская возвращается к частным выступлениям. Как сообщает Telegram-канал Mash, она готовится к закрытым мероприятиям на майских праздниках и подняла стоимость выхода на сцену на 1 млн рублей.

По информации канала, сейчас Милявская требует за выступление на корпоративе 5 млн рублей. Кроме того, 500 тысяч необходимо оплатить в рамках технического райдера. Певица готова петь где угодно, однако требует наличия необходимой аппаратуры и сцены. При этом от «квартирников с гитарой» она отказалась.

Напомним, что Лолита попала в скандал после посещения «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Ее выступления, в том числе в рамках юбилейного тура, отменили по всей России.

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Певица Анита Цой рассказывала, что Милявская понесла серьезные финансовые потери. Она призналась, что предложила коллеге по сцене помощь, но та ответила отказом, поскольку привыкла рассчитывать только на себя. По словам Цой, ее коллега тяжело переживала отмену концертов, но не подавала виду.