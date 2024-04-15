«Стон возрастной женщины»: россияне раскритиковали новые песни Пугачевой

Артистка Алла Пугачева любит удивлять фанатов новыми работами. 15 апреля певице исполняется 75 лет — в честь праздника она выпустила две песни.

© Passion.ru

Первая композиция «Я плачу» — лиричная. Слова и музыку к ней написал Леонид Агутин к своему 50-летнему юбилею. Песню Примадонна должна была исполнить на концерте в 2018 году, но не смогла из-за болезни.

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — говорится в тексте песни.

Но это еще не все. Примадонна решила порадовать фанатов еще одним треком в жанре шансон «Жизнь слишком хороша, чтобы страдать…»., в котором звучит заводная кипрская сиртаки. Музыку для песни написал Андрей Ступкевич, слова Юлия Старостина. В ней звезда российской эстрады обратилась к любимому мужчине.

«Ты как-будто океан между миром и войной. В окнах свет, а ты — в туман, я по миру за тобой. Вверх по Млечному пути жизнь ведет нас, не спеша. Самый верный ориентир — на двоих одна душа», — поет Алла Борисовна в первом куплете.

В припеве Примадонна утверждает, что жизнь хороша, чтобы грустить. Певица уверена: с любимым она вместе навсегда.

Россияне неоднозначно отреагировали на новые песни Примадонны. Многие вновь раскритиковали вокал Аллы Борисовны, назвав его «воем» и «скулежом». Помимо этого, они охарактеризовали голос исполнительницы как «крик, скрип и стон возрастной женщины» и отметили, что «это слушать уже невозможно». Кому-то текст композиции показался бессмысленным. Нашлись и те, кому понравились новые релизы: фанаты артистки назвали их «глотком свежего воздуха».

Ранее продюсер Дзюник заявил, что песни Пугачевой больше не будут слушать в России.