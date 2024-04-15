75-летний юбилей Пугачевой сравнили с катастрофой

Певица Алла Пугачева планировала отпраздновать свой 75-летний юбилей в кругу друзей, но осталась в одиночестве из-за атаки Ирана по Израилю. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

Из-за прерванного накануне авиасообщения никто из гостей не смог прибыть на празднество. Журналисты сравнили это с катастрофой.

Стала известна сумма гонорара Пугачевой за концерт в Израиле

Источники издания утверждают, что рядом с Примадонной не присутствовал и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом).

«Сам он сейчас не находится в Израиле», — заявили собеседники газеты.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева выпустила песню о любви «Я плачу» накануне своего 75-летнего юбилея. Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.