«Деньги должны полежать»: Сябитова поделилась финансовыми принципами

Роза Сябитова много лет ведет книги доходов и расходов, к чему приучила и дочь. Такая система контроля и учета позволяет точно знать, каковы доходы и какие запланированы траты.

«Такой грамотный финансовый подход к деньгам. Если что-то очень хочется, то этот вопрос обсуждаем. Но, в любом случае, большие траты все запланированы», — объяснила телеведущая.

Также у Розы есть определенные ритуалы для привлечения в дом богатства, информирует teleprogramma.pro.

Так, у нее есть денежное дерево, на котором развешаны банкноты достоинством в тысячу и пять тысяч рублей, а также иностранная валюта, например, юани. А еще - китайская денежная кошка – машущая лапкой и приманивающая достаток фигурка.

«Но вообще я пользуюсь самым главным принципом богатых людей: не трачу больше, чем зарабатываю. И деньги обязательно должны полежать. Если я получила деньги, никогда их быстро не трачу. Они у меня вылеживаются, чем дольше, тем лучше», — рассказала Сябитова

СМИ пишут, что Роза Сябитова пополнила ряды тех, кто не сумел вовремя оплатить налоги. Оказывается, звезда задолжала государству круглую сумму — 250 тысяч рублей. Как сообщает ТГ-канал SHOT, знаменитость уже получила уведомление от компетентных органов с предупреждением о необходимости оплаты, в противном случае ей будет запрещен выезд за рубеж.