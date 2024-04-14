Российские каналы приняли решение по трансляции юбилея Пугачевой

15 апреля знаменитая певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. Однако, несмотря на прежнюю традицию широкого телевизионного празднования, в этот раз главные телеканалы России решили не устраивать торжественные телеэфиры в её честь. Причиной тому стал бойкот, объявленный из-за статуса её супруга Максима Галкина*.

По словам анонимного источника в телевизионных кругах, которые приводит mk.ru, в этом году Пугачева даже не получала предложений о съемках: «Алла сама лишилась возможности чествования в своей стране. Ей в этом году даже и не предлагали сниматься».

Это решение вызвано страхом телеканалов перед возможным народным гневом и нежеланием ассоциироваться с политически острыми фигурами. Несмотря на это, Пугачева известна своей любовью к празднованию важных дат под прицелом камер. В прошлые годы каждый её юбилей сопровождался масштабными телешоу, которые транслировались на всех федеральных каналах России.

Пугачева не только выступала, но и активно участвовала в создании концепции этих шоу, приглашая на съемки множество звездных друзей. Тем не менее полное игнорирование юбилея на государственном уровне не означает, что певица останется без внимания в этом году. Известно, что документальный фильм о жизни и карьере Пугачевой готовит Ксения Собчак. По слухам, в своем проекте Собчак попытается показать Примадонну в более позитивном свете, возможно, пытаясь таким образом изменить настроения публики относительно певицы. Таким образом, хотя российское телевидение в этом году решительно отказалось от традиционных торжеств в честь юбилея Пугачевой, обсуждение её фигуры и вклада в культуру продолжается, а возможно, получит новый импульс после выхода фильма Ксении Собчак.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации