Семенович рассказала о личной жизни

Анна Семенович была гостьей программы «Ты не поверишь!», где раскрыла подробно рассказала о личной жизни. Она уже достаточно долгое время поддерживает отношения с неким мужчиной, но пока показывать его публике не спешит, пишет портал vokrug.tv.

«Он человек не публичный, будет стесняться перед камерами, зачем это все», — заявила Семенович в разговоре с журналистами и отметила, что они с женихом одногодки.

Певица сообщила что ее друг – человек обеспеченный и не жалеет на нее средств. Так они вместе отдыхали на Мальдивах, а на день рождения он подарил ей золотые серьги известного бренда.

Несмотря взаимную симпатию и стабильность чувств, Семенович пока не готова к совместной жизни. Анна считает, что в отношениях дистанцию необходимо держать как можно дольше, чтобы не пропал интерес.

44-летняя Анна Семенович в первую очередь мечтала сделать карьеру, а уже потом заняться личной жизнью. Стать знаменитой певицей у нее получилось. Теперь она готова к созданию семьи. Семенович заранее позаботилась о потомстве и заморозила яйцеклетки.