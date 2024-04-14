Наталья Орейро уехала из России

Наталья Орейро снялась в эпизоде российского новогоднего фэнтези «Письмо к Деду Морозу». Еще 18 марта звезда приехала в столицу России. Маршрут был такой: Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Ее приезд тщательно скрывали, лицо Орейро замотала шарфом, шла в окружении охранников, почти сразу села в черный Mercedes и уехала

Актриса снялась в эпизоде фильма, где на Новый год исполняется желание главного героя. Ее партнерами по съемочной площадке были Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

По информации msk-news после трагических событий 22 марта в «Крокусе» режим съемок изменился. Их завершили досрочно. Орейро отменила поездки по стране и уже покинула Россию. Фильм, как пишут СМИ, ожидается к выходу на экраны только в 2026 году.

В ноябре 2021 года Орейро получила российское гражданство. При этом актриса пока не собирается покупать здесь недвижимость и вообще жить на постоянной основе, предпочитая Аргентину. Ранее 46-летняя актриса говорила, что готова приобрести в РФ дачу только тогда, когда станет бабушкой.