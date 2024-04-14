Лепс выбил телефон из рук навязчивой фанатки

Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме, когда девушка начала снимать его практически в упор

Лепс давал в Костроме концерт 13 апреля в КВЦ «Губернский». Во время исполнения одного из хитов певец подошел близко к краю сцены. Одна из зрительниц протянула телефон едва ли не к лицу артиста.

Лепс подал ей знак убрать гаджет, несколько раз просил у девушки не тыкать в него телефоном и даже ушел от нее на другой конец сцены, а когда просьба была проигнорирована, выбил телефон из ее руки, пишет «Комсомольская Правда».

История бурно обсуждается в социальных сетях. Мнения фолловеров разделились. Кто-то называет поступок артиста откровенной невоспитанностью, но большинство все же его поддерживают, считая, что нельзя столь беспардонно мешать исполнителю.

Свидетели сообщили, что свой телефон девушка нашла в целости и сохранности

«И с телефоном у неё всё в порядке. Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя», - рассказали они.

Ранее Григорий Лепс рассказал, какие качества он ценит в женщинах. Он признался, что его привлекает в них честность, порядочность и доброта.