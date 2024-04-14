Обнародованы подробности свадьбы сына Жасмин

Михаил, сын певицы Жасмин, женился. Его избранница – фигуристка Ева Хачатурян. На свадьбу родители жениха и невесты не поскупились. Как информирует Экспресс Газета, речь идет о десятках миллионов рублей.

В центре столицы был арендован большой банкетный зал на 300 гостей. Помещение было украшено живыми цветами приглашенным предлагали богатое меню с различными деликатесами. Ко времени в зал вынесли шестиярусный свадебный торт.

Вел мероприятие Николай Басков. Развлекал гостей песнями Дима Билан, а Филипп Киркоров дал полноценный концерт на 40 минут со сменой нарядов.

Среди приглашенных были певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Александр Буйнов с женой и Нелли Кобзон с дочерью, и другие звезды.

Сама Жасмин теперь редко появляется на публике и дает концерты. Большую часть времени она старается уделять своей большой семье.