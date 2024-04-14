Тейлор Свифт засняли на свидании с возлюбленным

Певица Тейлор Свифт появилась на публике вместе со своим возлюбленным, футболистом Трэвисом Келси. Фотографии пары опубликованы на сайте Page Six.

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси были замечены 12 апреля в Лос-Анджелесе. Знаменитости отправились на свидание в Sushi Park. Певица выбрала для романтического вечера черный топ, джинсовую юбку, красный бомбер, ботинки на шнуровке и сумку с монограммой. Трэвис Келси был одет в темно-зеленый лонгслив, шорты и черные кроссовки.

Новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. До этого пресса писала, что Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом этим летом.

Несколько недель назад сообщили, что Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей. Ее тур «Eras Tour» по пяти континентам принес $1 млрд.

Ранее Киану Ривз и его возлюбленная поцеловались на публике.