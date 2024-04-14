Знакомый Евгения Кунгурова назвал виновного в смерти артиста

Новость о самоубийстве оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова шокировала общественность на прошлой неделе. Многие не понимают, почему молодой, талантливый и успешный мужчина свел счеты с жизнью. Свое мнение на этот счет в эфире программы «Ты не поверишь!» озвучил продюсер Сергей Дворцов, который общался с артистом незадолго до его гибели.

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Он рассказал, что за три недели до трагедии застал музыканта подвыпившим на рабочем месте: «На вечере дня рождения Александра Сергеевича Зацепина в Кремле, когда у нас была репетиция, он начал запинаться. Два раза режиссер его снимал с репетиций, он был поддатый, запах от него шел».

После репетиции Дворцов зашел Кунгурову в гимерную, где увидел бутылку коньяка. Как вспоминает продюсер, певец признался, что «дела плохо»: его вторая супруга Ирина хочет разорвать отношения с ним и уже подала заявление на развод. По мнению Дворцова, это событие и спровоцировало срыв артиста. Именно Ирине он отправил свое последнее СМС-сообщение.

«Найдешь меня в ванной», — написал ей Кунгуров.

Продюсер убежден, что Ирина виновна в смерти супруга.

«Если бы она следила нормально за ним, потому что у него душевное состояние было максимально расшатано. Она знала прекрасно, что он состоял на учете в психдиспансере. Это частная клиника», — резюмировал он.

При этом звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в той же программе утверждает, что Кунгуров поборол свою зависимость после развода со своей первой женой, актрисой Натальей Троицкой.

«Он бросил пить при мне. Со мной была самая последняя пьянка. Облазили самые злачные ночники с ним, упились просто в хламину. Когда проснулся, он мне позвонил и говорит: "Саня, мне так плохо, потерял все документы, жена не разговаривает". С тех пор он сказал, что больше не пьет. Он был настолько убежденный трезвенник», — вспомнил юморист.

Ранее Сергей Пенкин раскрыл, были ли на самом деле у Кунгурова проблемы с алкоголем перед смертью.