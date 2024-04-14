Пьяный Галкин* высказался на фоне атаки Ирана: что заявил, где он сейчас

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прокомментировал на видео атаку Ирана на Израиль. Что сказал артист, где он сейчас находится, чем закончилась атака беспилотников и ракет?

© News.ru

Что сказал Галкин об атаке Ирана

Соответствующий ролик супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал накануне на своей странице в социальной сети. На видео Галкин со стаканом, предположительно, спиртного в руках сообщил, что выпил виски, а также пожелал удачи израильской системе ПВО на фоне атаки Ирана. Как отмечает Telegram-канал Readovka, юморист во время записи находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Подвыпивший комик Максим Галкин со стаканчиком виски в руках заявил, что он находится в состоянии „ожидания“ и пожелал „удачи“ израильским ПВО», — пишет источник.

При этом Галкин перепутал фразы на иврите. Сначала артист заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).

Галкин добавил, что не будет читать ленту новостей, а пойдет спать. Шоумен объяснил, что его разбудит сирена в крайнем случае.

Где сейчас Галкин

В вышеупомянутом ролике Галкин не раскрыл своего местоположения. Ряд Telegram-каналов предположил, что на самом деле артист сейчас находится не в Израиле.

«Находясь в приподнятом настроении, он признался, что отправляется спать. Вероятно, он вместе со своей старушкой собирается сбивать иранские БПЛА на Кипре», — сообщала Readovka.

Позднее Галкин записал еще одно видеообращение, где заявил, что сейчас он находится в Израиле. Он также призвал журналистов на спекулировать на этой теме, уточнив, что пожелал бы удачи израильской ПВО даже в том случае, если бы находился на территории другой страны.

Как россияне отреагировали на слова Галкина

Некоторые российские пользователи Telegram предположили, что Галкин пристрастился к алкоголю. На фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля ситуация для юмориста в этом плане может только ухудшиться, считают юзеры.

«Он стал алкоголиком», — пишет Елена в комментариях к соответствующей новости в Telegram-канале Starhit.ru. «Скоро не так запьет. Сказал „спать пойду“, да чемоданы, наверное, собирает», — считает Mila.

Другие читатели вспомнили о замке Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, вокруг которого сейчас ходит много слухов о новых жильцах. При этом сам шоумен признавал, что в доме сейчас кто-то живет.

«Не сиделось им в замке. Вот еврейский подвал, наверное, больше нравится!» — иронизирует пользователь с ником Апельсинка.

Нашлись и те, кто предположил, что Галкин и Пугачева на самом деле тоскуют по России, однако признаться в этом не могут.

«Когда езжу в отпуск, от силы 15 дней могу отдыхать в кайф, а потом такая тоска начинается, так домой хочется. Представляете, как им тяжело? Хоть и признаться им в этом нельзя», — уверена Оля.

Кроме того, некоторые подписчики указали, что Галкин, записывая такие видео, напоминает актера Алексея Панина, который также покинул Россию.