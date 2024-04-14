Гонорары вдовы и сына Михаила Круга выросли в разы

Совсем недавно Александр Круг выступал на корпоративах за 400 тысяч рублей. Предполагалось исполнение 5 хитов отца и авторские песни. За 1, 3 миллиона можно было пригласить вдову певца Ирину Круг. Теперь же, как пишет Телеграм-канал Mash, Ирина повысила свой гонорар за выступления в почти в три раза, а Александр — почти вдвое.

Сейчас исполнителей шансона можно пригласить за 4 миллиона (маму) и за 700 тысяч (сына).

И Ирина и Александр пользуются спросом. По данным Телеграм-канала до августа у них уже расписаны концерты.

На концертах Круг исполняет песни мужа, а также те, которые для нее специально пишут. Ирина не изменяет своей традиции петь трогательную композицию «Тебе, моя последняя любовь», в которой записан голос знаменитого супруга.

Александр Круг решил пойти по стопам своего отца. С самого детства он выходил на сцену вместе с матерью, а спустя время стал давать сольные концерты. Молодой человек учится на заочном отделении в ГИТИСе и все свободное время посвящает музыке.