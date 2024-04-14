Галкин* отреагировал на нападение Ирана на Израиль

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) отреагировал на нападение Ирана на Израиль. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Шоумен записал видео со стаканом виски в руке. Он заявил, что желает удачи «нашим ПВО» и признался, что сперва употребил неверный речевой оборот.

«То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не "мазел тов", конечно, "беацлаха" — удачи», — сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю сотни ударных беспилотников. Также для нападения используются крылатые и баллистические ракеты.