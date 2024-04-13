Волочкова похвасталась оберегом от негатива
Анастасия Волочкова появилась днях на премьере детского этно-мюзикла. Там она продемонстрировала свои татуировки, которые, по ее словам, имеют магическую защитную силу.
С тех пор, как ей набил их на спину в Таиланде местный монах, ей не страшны завистники и злоба. Анастасия убеждена, что магический эффект проявился сразу после нанесения узоров, пишет портал prozvezd.info.
Теперь она не реагирует на нападки хейтеров и тех, кто злословит за ее спиной. Спина балерины, по ее мнению, укрыта волшебными рисунками, как щитом.
Балерина также поделилась советом от культовой танцовщицы Майи Плисецкой по поддержанию хорошей фигуры.
«Как говорила Майя Плисецкая: "Лучшая диета – не жрать!". Я на самом деле практически ничего не ем. Плюс у меня ежедневно огромное количество физической нагрузки на пуантах. Поэтому я худая, стройная и нахожусь в хорошей форме», - обьяснила Волочкова.
Рамблер: главные новости