Волочкова похвасталась оберегом от негатива

Анастасия Волочкова появилась днях на премьере детского этно-мюзикла. Там она продемонстрировала свои татуировки, которые, по ее словам, имеют магическую защитную силу.

С тех пор, как ей набил их на спину в Таиланде местный монах, ей не страшны завистники и злоба. Анастасия убеждена, что магический эффект проявился сразу после нанесения узоров, пишет портал prozvezd.info.

Теперь она не реагирует на нападки хейтеров и тех, кто злословит за ее спиной. Спина балерины, по ее мнению, укрыта волшебными рисунками, как щитом.

Балерина также поделилась советом от культовой танцовщицы Майи Плисецкой по поддержанию хорошей фигуры.