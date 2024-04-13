Супруга Петросяна обнародовала интересный факт о рождении детей

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, в микроблоге ответила на вопрос подписчицы о датах рождения детей. Как оказалось, у нее с детьми они совпадают.

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Татьяна рассказала, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13 числа. Сын Петросяна и Брухуновой Ваган родился 13 марта, и это день рождения самой Татьяны (она тогда пошутила в соцсетях, что сделала себе подарок). Дочь Матильда появилась на свет 13 октября, пишут news.ru.

Супруга Петросяна впервые показала маленькую дочь

Хейтеры не успокаиваются и продолжают донимать жену Евгения Петросяна, которая 13 марта сообщила о пополнении в семье. Несмотря на то, что сам юморист опроверг слухи о том, что они прибегли к помощи суррогатной матери, фолловеры на основе изучения социальных сетей предполагают обратное.