Катя Лель рассказала о причинах развода с мужем

Катя Лель прожила в браке с Игорем Кузнецовым 15 лет. У них есть общая дочь Эмилия. Однако в прошлом года пара объявила о разводе. И только год спустя звезда поделилась подробностями расставания.

«Мы поблагодарили друг друга, пожелали счастья, благословили друг друга. Я сказала: „Иди с богом“. Сегодня такой мир, когда люди должны находить в себе силы отпустить человека, поблагодарив его. У каждого свой путь, и это нормально», - объяснила Лель.

Певица считает, что экс-супруг был бы не против ее вернуть, но понимает, что это бесполезно, сообщает «Московский Комсомолец».

Игорь Кузнецов, как утверждает певица, имеет проблемы с алкоголем, что и стало причиной их развода. Более того, он даже не пытается справиться со своей зависимостью.

«Мне кажется, он даже не чувствует такой необходимости, он считает, что в его жизни ничего особенного не происходит. Видите, у нас разные дороги. Для меня это ненормально, для него — нормально. Причем я его отправляла к специалистам много раз», — призналась Лель.

Певица Катя Лель в разговоре с порталом 78.ru поддержала идею ввести наказание за преследование людей. По ее словам, в прошлом ее преследовал поклонник, который сначала просто отправил ей свои песни на оценку, а потом стал угрожать ее семье. Она уточнила, что мужчина писал жуткие подробности о том, как именно будет избавляться от ее ребенка и других родственников.