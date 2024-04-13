Ротару лишилась возможности заработать огромный гонорар

После начала СВО София Ротару перестала выходить на сцену. И уже третий год не выступает. Ранее певица зарабатывала на корпоративах. Ей готовы были платить за выступление огромные деньги, пишет «Московский Комсомолец».

«Да, пока София Михайловна не поет: это ее решение. Хотя предложения ей поступают регулярно. Совсем недавно приглашали петь в Дубае. В этот раз очень большие деньги давали: 100 тысяч евро. За этот гонорар Софию Михайловну просили исполнить пять песен. Но она отказалась», - рассказал продюсер Сергей Лавров.

Но Софию Михайловну уговорить не удалось. Она по-прежнему ведет закрытый образ жизни. Сейчас она находится на своей вилле в Италии. Звезда старается проводить в Италии большую часть времени, ей идеально подходит тамошний климат.

Осуждение СВО, отель в Крыму, США: как сейчас живет певица София Ротару

Напомним, в Крыму Софию Ротару собираются лишить звания почетного гражданина Ялты. С заявлением с подобной просьбой в парламент города обратилась общественная организация «Русская община Крыма».