Обнародован доход Цекало за прошлый год

Александр Цекало уже давно живет в Америке с молодой красавицей-женой Дариной. Проживание за океаном не мешает шоумену зарабатывать в России.

Как стало известно журналистам «Комсомольской Правды», экс-супруг Лолиты Милявской является учредителем семи фирм, зарегистрированных в России, с общей чистой прибылью за 2023 год более 980 миллионов рублей.

Так, у Цекало 60% в продюсерской компании «Среда», выручка которой составила 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 907 миллионов, 45 % в кинокомпании «Среда и КО» - 110 миллионов и соответственно 22 миллиона рублей.

Известно, что после свадьбы Цекало вместе с избранницей переехал в США, вследствие чего пропал из медийного поля и лишь изредка появлялся в микроблоге жены. При этом недавно Дарина удалила из соцсетей все те немногие снимки с 63-летним шоуменом, чем спровоцировала слухи о расставании.

Тем не менее в комментарии Super блогер поспешила опровергнуть эту информацию.