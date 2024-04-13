Бородина решила судиться с героиней шоу

Ксения Бородина заявила, что обратилась с заявлением в суд. Телеведущая оскорблена высказываниями Анастасии Железновой, которая стала героиней первого выпуска шоу «Открытый прием». Ксения ведет его вместе с Марком Бартоном.

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Шоу было посвящено судьбе Анастасии, которая уже три года занимается эскортом. А через некоторое время Железнова рассказала, что так и не дождалась гонорара за съемки и возмещения транспортных расходов. Ей не компенсировали расходы и за билет на самолет, который она пропустила не по своей вине. Об этом рассказывает портал thevoicemag.ru.

«Меня кинули на "бабки". Что касается гонорара, то после того, как съемки закончились, мой ассистент уточнил, мол, когда будет выплата. Собственно, гонорара я так и не видела», — заявила Анастасия.

Ксения прокомментировала ситуацию и заявила, что обратилась в суд.

«Попытки пиара за мой счет становятся традицией, и я, честно говоря, устала от них.. Парируя на реплики Анастасии, хотелось бы обратить внимание на следующее. …никаких правоотношений со мной у участника программы не возникает. Как я, так и участник программы заключают контракты с продюсерским центром. Поэтому для меня является новостью, что я давала какие-то неисполненные финансовые обязательства. Люди творят дичь ради хайпа и ждут моей реакции. А мне неинтересно вступать с такими в полемику. Снимайте ролики хоть каждый день, но за лживые высказывания в мой адрес вы будете отвечать в суде», — резюмировала телеведущая.

Ранее блогер Ксения Бородина в своем Telegram-канале рассказала, как девушки поддаются на уловки манипуляторов.