На Ивлееву посыпались судебные иски

На Анастасию Ивлееву и ее бывшего бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за не открывшегося бара подали в суд. ООО «Депо» требует взыскать с них 23 млн рублей. При этом компания уже судится с Ивлеевой из-за неоплаченной аренды, требуя 7,1 млн рублей, пишет gazeta.ru.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» в 2021 году, чтобы открыть бар. Однако в итоге заведение так и не открылось.

Также на Ивлееву подал в суд бывший управляющий ее продакшен-компании Александр Мокров. Он предъявил ей неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 млн рублей.

Блогер Ивлеева приняла решение отказаться от своей доли в московском баре Nudles с коктейлями, названия которых отсылают к "голой" вечеринке.