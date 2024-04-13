Расторгуев опроверг слухи об отмене концертов группы «Любэ»

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что концерты «Любэ» перенесены из-за проблем со здоровьем Расторгуева. Сам лидер группы это опроверг, пишут «Известия».

«Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — сказал музыкант.

В начале апреля музыкант проходил плановое обследование, из-за этого произошли некоторые перемены в расписании турне коллектива. Расторгуев извинился перед поклонниками за произошедший сбой, еще раз подтвердив, что концерты состоятся.

Представители певца сообщили, что слухи появились после того, как Расторгуев перенес концерт, который должен был состояться 5 апреля на конец мая. По их словам, музыкант тщательно заботиться о своем здоровье, поэтому время от времени проходит плановые обследования, чтобы убедиться, что все в порядке.