Барецкий предложил назвать своим именем деревню с замком Пугачевой

Станислав Барецкий продолжает утверждать, что приобрел знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Он даже съездил туда в компании журналистов издания NEWS.ru, однако внутрь не попал, сославшись на забытые ключи.

«Е-мое! Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи. По-любому у моего товарища другие ключи есть, а если нет, через черный вход пройдем», — заявил Барецкий.

Но и через черный ход шоумен заходить не стал, а вместо этого прогулялся по местным торговым точкам. В цветочном магазине он купил розы и вручил два цветка первой попавшейся на улице девушке, попросив у нее номер телефона.

Количество роз показалось девушке странным, и она швырнула их в лицо Барецкому.

Далее артист предложил изменить название деревни.

«Надо ее переименовать срочно в деревню Барецкое. Я раньше думал, что это нескромно, но сейчас, увидев бараки, я понял, что это правильно. Деревня должна называться в честь своего нового хозяина, барина. Соответственно, барин здесь я, деревня должна называться моим именем — Барецкая», - резюмировал Станислав.

Ранее российский шоумен Стас Барецкий высказался о состоянии замка расположенного в подмосковной деревне Грязь. Барецкий признался, что не понимает, как звездные супруги могли оставить такое большое здание без присмотра. Артист подчеркнул, что в скором времени замок может рухнуть и придавить половину деревни.