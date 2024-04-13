Соседов рассказал, как живет после увольнения с телевидения

После увольнения с должности телеведущего доходы Сергея Соседова сильно уменьшились. Правда, его по-прежнему приглашают участвовать в телепрограммах в качестве эксперта. Но эти гонорары несопоставимы с зарплатой ведущего.

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Однако музыкальный критик уверил журналистов «Московского Комсомольца» в том, что на жизнь ему хватает с лихвой.

«Я – не нищий, слава Богу. Мне хватает. А на что я жил раньше? На что живут простые люди всю жизнь? На то и я живу! И могу всегда где-то заработать», — заявил Сергей.

По его словам, главное – хорошее питание. Этим заведует его пожилая мама, с которой он живет в одной квартире.

«Мама прекрасно готовит. Мы хорошо с мамой питаемся: ежедневно на нашем столе и овощи, и мясо. Я не голодаю. Мне надо быть сытым всегда, иначе я буду очень злой. Никаких диет не соблюдаю: я бы протянул ноги на них», - отметил Соседов

Ранее Соседов назвал лучших артистов России. По его мнению, талантливыми певцами можно считать Диму Билана и Полину Гагарину. Из более старшего поколения эстрадных звезд критик выделил Григория Лепса и Ларису Долину.