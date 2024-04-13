Бузова рассказала о новой работе в кинематографе

Ольга Бузова выступила в непривычном для себя амплуа. Она озвучила главную героиню фильма «Дождь из мужчин». Комедия о жизни супружеской пары в эпоху онлайн-знакомств вышла в российский прокат.

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Поющая телеведущая, как рассказывает «Комсомольская Правда», довольна новым опытом.

«Да, вы не увидите меня, будет только мой голос. Но вы сможете оценить, как я играю голосом. Как я передаю вам всю боль и страсть в жизни моей Ирис. Мой голос любят миллионы моих людей по всему миру. Я в полном восторге от такой работы. Она на самом деле крайне сложна. Ведь все эмоции нужно передавать только голосом. Я него могу как-то посмотреть, как-то взмахнуть руками или отыграть мимикой сцену. У меня есть только голос и только им, я должна передать все эмоции зрителю, чтобы он, придя в кино, смог отдохнуть и прекрасно провести время», - пояснила звезда.

Бузова призналась, что после расставания с блогером Давидом Манукяном в 2021 году она посвятила свою жизнь работе и не встречалась с мужчинами. Певица подчеркнула, что не намерена вести беспорядочную половую жизнь, как героиня фильма, потому что ждет настоящей любви.