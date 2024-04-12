Бывшая жена Профессора Лебединского рассказала о его проблемах в США

Бывшая жена популярного в 90-х исполнителя Алексея Лебединского (более известного под псевдонимом Профессор Лебединский) Светлана Кушакова рассказала, что исполнитель столкнулся с проблемами в США. Об этом сообщает ИА «Регнум».

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По словам женщины, она не испытывает к бывшему супругу никакого сочувствия — так она прокомментировала жалобы Лебединского на здоровье.

«Извините, конечно, но мне на него плевать. Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался», — заявила она.

Она также добавила, что в середине 2010-х Лебединский уехал жить в США, якобы для продажи своих картин. Однако бывшая жена музыканта настаивает, что на самом деле отъезд Лебединского связан с политическими причинами.

«В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него. Так, наверно, нельзя говорить, но мне его не жаль, он получил по заслугам за все!», — подытожила она.

Ранее Профессор Лебединский заявил, что тяжело болен.