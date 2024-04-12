Няня детей Пугачевой и Галкина* раскрыла, почему сбежала от семьи

Когда Лиза и Гарри появились на свет, Алла Борисовна делала все возможное, чтобы создать малышам очень комфортный образ жизни. С самых первых дней жизни у них были няни. У каждого своя.

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Представитель «Комсомольской правды» смог поговорить с женщиной, которая присматривала за Лизой, чтобы выяснить, как ей жилось в звездном доме и почему та ушла с работы.

Общаться с Примадонной и Галкиным* няне Валентине очень нравилось. Она отметила, что те ценят своих сотрудников и никогда не обижают. Женщина пришла к звездам с условием постоянного проживания. С Лизой, как отметила няня, ей очень повезло, потому что девочка в свои самые первые годы жизни была достаточно тихой и давала няне выспаться до 9 утра.

С детьми было очень приятно работать, коллектив тоже устраивал, но в определенный момент женщина поняла, что больше не хочет быть няней. На то было 2 причины. Первая заключалась в том, что с детьми приходится расставаться после долгих лет воспитания, а это морально тяжело. Вторая состояла в личной самореализации.

«Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым, с уважением относятся к людям, которые у них работают. Но постепенно у меня накопилась усталость. Понадобился продолжительный отпуск, поэтому я решила уволиться, немного отдохнуть и сосредоточиться на своем хобби», — заявила она, заметив, что теперь шьет одежду.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации