Какое состояние успела заработать Пугачева за свою карьеру

За годы работы певица Алла Пугачева успела заработать состояние стоимостью 14 млрд рублей, пишет KP.RU. По данным издания, в начале своей карьеры до 1975 года ставка артистки за концерт составляла 10 рублей, но со временем гонорары росли. В 1985 году Пугачева получила звание народной артистки РСФР. В этот период она начала получать по две ставки за концерт, гонорары составляли по 38 рублей с доплатой в 9 рублей.

Как уточняет издание, в месяц артистка получала минимум 712 рублей без учета оклада, тогда как средние зарплаты составляли всего лишь 190 рублей. При этом у нее были бесплатные костюмы, проезд, питание и проживание в гостиницах. Жильем певицу, по данным издания, также обеспечивало государство. В 1980 году артистка получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

В 1991 году Пугачева получила звание народной артистки СССР. Гонорар за концерты стал больше 100 рублей. После завершения перестройки система оплаты изменилась, начали появляться частные организаторы концертов. В 1992 году за один кассовый концерт певица зарабатывала около семи тысяч рублей, сообщает издание.

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В 2000-м гонорары артистки продолжали расти. Так, в 2003 году за один час корпоратива она могла получить 600 тысяч рублей, пишет издание. К 2010 году эти суммы уже достигли 6 млн рублей. Согласно данным российского Forbes, в период с 2005 по 2015 год певица заработала больше 2,6 млрд рублей. Деньги в основном артистка инвестировала в недвижимость. Кроме того, впервые за 16 лет в марте 2024 года Пугачева выпустила альбом «P. S.», который только за первые дни скачиваний принес ей более 20 млн рублей.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее предположил, что Пугачева завершила свою карьеру и вряд ли выйдет на сцену еще когда-либо. По мнению критика, широкая публика давно потеряла интерес к творчеству Примадонны. Он также отметил, что фанатов у певицы становится все меньше.