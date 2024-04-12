Пригожин раскрыл секрет счастливого брака с Валерией

Брак спасает способность супругов идти друг другу навстречу, рассказал продюсер Иосиф Пригожин NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук». По его словам, они так и поступают с певицей Валерией, чем сохраняют счастливые отношения в семье на протяжении 21 года.

Уступаем друг другу, я — ей, она — мне. Я извиняюсь чаще, чем она. Она бы сказала, что я чаще бываю неправ. Но даже если я и прав, все равно говорю, что я неправ. Думаю, что только способность идти друг другу навстречу спасает брак, — сказал Пригожин.

Там же на мероприятии певец и композитор Сосо Павлиашвили рассказал, что больше всего ценит в женщинах их уважение к себе, к семье и к окружающим. Все остальное он назвал второстепенным. Музыкант убежден, что женщину нужно всегда носить на руках, а не «сажать на голову».

Ранее стало известно, что у 91-летнего отца певца Филиппа Киркорова народного артиста России Бедроса Киркорова появилась новая возлюбленная. Певец бросил подругу Олесю, которая выполняла роль его сиделки, и завел отношения с 57-летней племянницей легендарного летчика Алексея Маресьева. Родные Киркорова-старшего называют женщину заботливой и чуткой.

Певица Азиза на свое 60-летие стала гостем телепередачи «Малахов» на «России 1» и опровергла слухи о разводе с итальянским супругом Алессандро Лортэ. Артистка также призналась, что не ушла в монастырь, о чем неоднократно писали СМИ, а просто переехала в район Сергиева Посада.