Якубович отреагировал на сообщения о проблемах со здоровьем

Телеведущий Леонид Якубович высмеял новость о его проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее канал сообщил, что Якубович обратился к медикам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Накануне телеведущий якобы потянул мышцы, и боль усилилась во время мероприятия. В публикации также утверждается, что несколько недель назад у знаменитости диагностировали осложнения на фоне диабета: нарушение работы почек, снижение чувствительности пальцев и ухудшение зрения.

«Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу 4 самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!» — прокомментировал информацию Якубович.

Напомним, что в феврале Якубович поругался с журналисткой на премьере фильма «Командир» в Москве. На мероприятии представитель прессы спросила у телеведущего, кого он считает истинным героем. Он заявил, что для него это друзья, которые стали ему практически «семьей». После этого Якубовича спросили, какие качества их отличают, на что он разозлился и попросил «подумать», какие вопросы ему задают.