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Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов

Российский актер Павел Деревянко заступился за уехавших из России звезд. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
© РИА Новости

Артист заявил, что не согласен с хейтом покинувших страну знаменитостей.

«У каждого свои обстоятельства, своя история. Люди разные. Я вообще никого не осуждаю», — отметил он.

При этом Деревянко подчеркнул, что сам бы никогда не смог уехать из России. Артист подчеркнул, что собирается провести на родине всю жизнь вместе со своими детьми и родителями.

«Я это твердо осознал, как раз когда многие начали уезжать. Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет», — заявил он.

Ранее продюсер и режиссер Олег Забугорский заявил, что уехавшим из России звездам придется «снять корону с головы» и пойти на низкооплачиваемую работу.

Шоу-бизнес
Павел Деревянко
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