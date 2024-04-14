Сафронов рассказал, как жена-итальянка не давала ему общаться с сыном

Все мы помним фильм «Развод по-итальянски», в котором рассказывается, насколько сложна эта процедура. Художник Никас Сафронов на своем печальном опыте убедился, что такое «развод по-итальянски».

В свое время он был женат на итальянке, у них после венчания родился желанный сын. А потом долгих девять лет он не мог добиться возможности общаться с ней.

«Был достаточно сложный процесс развода в Англии. Она не давала мне общаться с ребенком 9 лет, хотя я имел право, даже по английским законам, — рассказал Сафронов ту историю изданию „Страсти“. — К радости, или, к сожалению, я выиграл дело. Это был процесс, который меня мучал».

Напомним, сын Стефано, который родился в 1992 году, — единственный, появившийся в законном браке.