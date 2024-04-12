Рестораном Харламова займутся судебные приставы

Против ресторана юмориста Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» возбудили исполнительное производство. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, заведению угрожают судебные приставы. Отмечается, что «Хот Дог Бульдог» проиграло суд фирме «Кантриком». Она занимается услугами связи для бизнеса.

«В период с августа по ноябрь 2022 года фирма юмориста не платила за связь. Всего мастера булочно-сосисочных дел остались должны 58,1 тысячу рублей», — пишет канал.

Свыше 60 тысяч рублей уже было взыскано с заведения Харламова в конце февраля. Уточняется, что на днях дело передали судебным приставам.

Ранее Telegram-канал сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Харламова. Речь идет об организации по доставке еды «Здрасьте, приехали!». Отмечалось, что в ближайшее время ее могут ликвидировать.

Как уточнялось, ФНС не получила от компании бухгалтерскую отчетность за 2023 год и решила заблокировать счета из-за отсутствия налоговой декларации.