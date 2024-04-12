Друг Кпадону оправдался за фото с Дмитренко у ее гроба

В день похорон звезды «Дома-2» Либерж Кпадону ее друзья начали делиться снимками с мероприятия, на которых они улыбались. Общественность и другие экс-участники реалити возмутились такими кадрами.

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Одним из тех, кто поделился такими фотографиями, стал Дмитрий Дмитриенко, который решил сделать селфи с другом Кпадону Джозефом Мунголле. В личном блоге последний объяснил, зачем сделал этот снимок.

— Дима попросил меня сфоткаться возле гроба Либерж. Честно, я чуть-чуть растерялся. Думаю, ну ладно, он хочет — пусть фоткается. Я не думал, что он это выставит. Пускай. Неважно, какие у каждого были побуждения, в любом случае они старались, помогли. Молодцы, ребята, — сказал Мунголле.

О смерти Либерж Кпадону 31 марта сообщила звезда реалити-шоу «Дом-2» Анна Якунина. По ее словам, соответствующая информация поступила от соседей Кпадону, которые якобы видели, как тело девушки выносили из квартиры.

Официальной причиной смерти Кпадону стала остановка сердца, о чем стало известно после вскрытия. Парапсихолог и подруга звезды Джулия Лу сообщила, что транквилизаторы вместе с алкоголем «сделали свое дело».