Бородина высмеяла коллекцию сапог от звездного стилиста

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина высмеяла коллекцию сапог от своего звездного стилиста Алеко Надиряна. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На фотографиях телеведущая показала ряд из высоких черных сапог с разной подошвой: плоской и массивной. Известно, что подбором образов для звезды занимается Алеко Надирян.

Несколько недель назад Ксения Бородина предстала в черно-белом слитном купальнике Dior с монограммой бренда, стоимость которого на официальном сайте составляет около 98 тысяч рублей. Телеведущая дополнила его белыми шортами и расстегнутой рубашкой.

Ксения Бородина говорила, что много усилий вкладывает во внешний вид. По словам звезды, ради фигуры она готова заниматься спортом, следить за питанием и ограничивать свои «хотелки», но не собирается скрывать, как тяжело это дается. Недавно Ксения Бородина резко ответила хейтерам, которые критикуют ее тело.