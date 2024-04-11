Асмус вышла на связь после больницы

Актриса Кристина Асмус сейчас нагружена аж в 4 проектах. Несмотря на свою непревзойденную трудоспособность, организм артистки не выдержал и она оказалась на больничной койке.

«Ну что ж, провалялась в больнице 2 дня. Слава богу это не вирус никакой, только бактерия истощения», — написала звезда, добавив, что раньше даже температура поднималась, когда нужно было просить больничный у начальства.

Асмус заявила, что переосмыслила приоритеты и теперь не станет брать на себя такую нагрузку.