Асмус вышла на связь после больницы: «Бактерия истощения»
Актриса Кристина Асмус сейчас нагружена аж в 4 проектах. Несмотря на свою непревзойденную трудоспособность, организм артистки не выдержал и она оказалась на больничной койке.
«Ну что ж, провалялась в больнице 2 дня. Слава богу это не вирус никакой, только бактерия истощения», — написала звезда, добавив, что раньше даже температура поднималась, когда нужно было просить больничный у начальства.
Асмус заявила, что переосмыслила приоритеты и теперь не станет брать на себя такую нагрузку.
«Предел наступил и пришло осознание, что нагрузка потом сама не испарится. Я уже не хочу работать на износ, а мысли о том, что я кого-то подвожу вытесняют мысли, что это не беспомощность, не слабость, а забота о себе, уважение к окружающим и разумность», — высказалась Кристина.