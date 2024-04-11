Семенович оказалась под капельницей: «Вот я лежу, капаюсь»
Певица Анна Семенович пожаловалась поклонникам на состояние здоровья. Звезда выложила видео в соцсетях, где рассказала о своем самочувствии.
Накануне экс-солистка группы «Блестящие» почувствовала недомогание и измерила температуру — 37,5. А уже следующим утром ее состояние ухудшилось и она поехала в больницу.На видео Анна находится в палате на больничной койке. В руку артистки вставлен катетер с медикаментами.
«Сейчас ходит какой-то вирус противный, сразу идет кашель. Мне прописали капельницы, вот я лежу, капаюсь противовирусными средствами. Курс из капельниц мне прописали и лекарства. Завтра буду целый день отлеживаться, сегодня не могу, сегодня потому что два важных мероприятия», — сообщила Семенович.