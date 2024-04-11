Семенович оказалась под капельницей

Певица Анна Семенович пожаловалась поклонникам на состояние здоровья. Звезда выложила видео в соцсетях, где рассказала о своем самочувствии.

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Накануне экс-солистка группы «Блестящие» почувствовала недомогание и измерила температуру — 37,5. А уже следующим утром ее состояние ухудшилось и она поехала в больницу.На видео Анна находится в палате на больничной койке. В руку артистки вставлен катетер с медикаментами.