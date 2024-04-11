Бледанс высказалась о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о возможном возвращении эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Ее слова приводит MK.RU.

Бледанс заявила, что Пугачева точно вернется в Россию на постоянное место жительства.

«Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками», — сказала она.

Актриса также назвала срок приезда Пугачевой в столицу. По ее словам, это случится через год.

«Да не голубая ли кровь у вас?» — Понаровская рассказала, как Пугачева перешла ей дорогу

Ранее знакомые артистки сообщили СМИ, что Пугачева хочет приехать в Москву одним днем, чтобы «проведать свое хозяйство». По словам источника, это произойдет летом текущего года. Личный водитель отвезет певицу в ее замок в деревне Грязь.