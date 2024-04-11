Диана Гурцкая рассказала, как справляется с утратой мужа

Певица Диана Гурцкая потеряла супруга Петра Кучеренко в прошлом году. Артистка тяжело преживала утрату мужа и долгое время не появлялась на публике.

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Сегодня же Гурцкая появилась на церемонии прощания с коллегой Евгением Кунгуровым, которого не стало несколько дней назад. Певец покончил с собой.

Во время прощания Диана пересеклась с Феликсом Царикати, который спросил у нее, как та справляется с потерей мужа.