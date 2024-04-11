$93.72+0.50100.68-0.55
Войти в почту

Диана Гурцкая рассказала, как справляется с утратой мужа

Певица Диана Гурцкая потеряла супруга Петра Кучеренко в прошлом году. Артистка тяжело преживала утрату мужа и долгое время не появлялась на публике.

Диана Гурцкая рассказала, как справляется с утратой мужа
© WomanHit.ru

Сегодня же Гурцкая появилась на церемонии прощания с коллегой Евгением Кунгуровым, которого не стало несколько дней назад. Певец покончил с собой.

Во время прощания Диана пересеклась с Феликсом Царикати, который спросил у нее, как та справляется с потерей мужа.

«У жизни свои правила. Ничего не поделаешь», — ответила Гурцкая.
Шоу-бизнес
Петр Кучеренко
Феликс Царикати
Евгений Кунгуров
Диана Гурцкая