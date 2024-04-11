Жена Газманова рассказала о его самочувствии после операции

Олег Газманов перенес плановую операцию на глаза. Супруга народного артиста Марина Газманова пояснила, что певец чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.

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Марина Газманова рассказала, что в первый же день после вмешательства Газманов уже работал на студии.

«Он настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы. Сейчас у него другая важная проблема, он в творческих муках вынашивает новые песни. Очень попахивает шлягером», — рассказала Марина в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, именно в муках появляется произведение на года. Марина наблюдает за творческими порывами мужа и говорит, что у него все хорошо.

Газманов женился на Марине в 2003 году. С будущей женой он познакомился в Воронеже, когда ей было 18 лет. Но их роман быстро завершился, и Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя МММ (крупнейшая в истории России финансовая пирамида — прим. «Страсти») Сергея Мавроди, которому она в 1997 году родила первенца. Но в то время Вячеслав уже находился под арестом, а Марину с ребенком забрал из роддома Газманов. В декабре 2003 года у артиста и его супруги родилась общая дочь Марианна.

Ранее сын артиста Родион Газманов заявил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.