Бузова высмеяла экс-супруга Дмитрия Тарасова

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова высмеяла в эфире программы «Это нормально?» своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает The Voice.

На шоу 38-летняя Ольга Бузова объяснила, почему девушкам стоит отказаться от мечты выйти замуж за футболиста.

«Все-таки, когда человек много лет получает мячом по голове, это не проходит бесследно», — высказалась Бузова.

В эфире программы присутствовали звездные эксперты, среди которых была певица Валерия. Артистка заступилась за спортсменов, заявив, что среди них также есть «хорошие и умные люди». При этом она призналась, что не понимает желания выйти замуж за футболиста.

«Вообще надо мечтать о любви, мечтать встретить своего человека», — сказала Валерия.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Недавно Ольга Бузова призналась в шоу «Это нормально?», что ее бывший муж подарил ей абонемент в фитнес-клуб после того, как она поправилась. По словам телеведущей, футболист тогда нанял ей хорошего тренера. Певица отметила, что не обижается на спортсмена.