Бывшая солистка группы «Мираж» рассказала о заработке детей

Певица Маргарита Суханкина рассказала в беседе с mk.ru, что ее 14-летняя дочь Валерия и 15-летний сын Сергей зарабатывают на городошном спорте.

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Суханкина отметила, что ее дети очень преуспели в данном занятии. К примеру, дочь артистки стала мастером спорта. По словам певицы, ее детей отправляют на судейские коллегии и в жюри соревнований.

«Периодически их приглашают, чтобы они помогали игрокам, ставили фигуры и вообще принимали участие в организации соревнований на их юниорском уровне. За это они получают денежки», — поделилась певица.

Суханкина рассказала, что дочь и сын получает от тысячи рублей и больше за подобные мероприятия. Их заработок зависит от того, сколько времени они затратят и что за площадка. Как отметила исполнительница, дети откладывают заработанные деньги на свои нужды.