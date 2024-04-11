Сын знаменитого певца решил стать депутатом

Родион Газманов, сын знаменитого певца, подал пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России», сообщили в пресс-службе партии. Он планирует баллотироваться на пост депутата Мосгордумы. Артист участвует в избирательной кампании впервые, но признается, что настроен крайне оптимистично.

У меня не только большой творческий и управленческий опыт, я давно работаю с общественными организациями, оказывающими помощь людям мудрого возраста, закрепленными за «домами заботы», как я их называю. Быть депутатом — это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра. Зная свой перфекционизм, гиперответственность, уверен, что смогу быть полезным людям на посту депутата Мосгордумы, — заявил Газманов.

Газманов внесен в украинский список «Миротворец», в котором публикуют личные данные «агентов Кремля». Он неоднократно помогал гуманитарной помощью жителям новых регионов РФ и был включен в санкционные списки. Сам певец заявлял, что это является подтверждением правильности избранного пути.

Родион Газманов отреагировал на новость о смене фамилии братом

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