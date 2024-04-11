Ксения Бородина высказалась об мужчинах-абьюзерах

Салтанат часто подвергалась насилию со стороны избранника. В ночь кончины Куандык избивал девушку и не вызвал ей «скорую помощь». Убийство Нукеновой стало резонансным событием не только среди жителей Казахстана, но и других стран.

© runews24.ru

О ситуации высказываются и представители шоу-бизнеса, среди них была и Ксения Бородина, которая сейчас обучается на психолога. Телеведущая рассказала, что сначала абьюзер боготворит свою жертву, после чего начинает ее эмоционально насиловать и даже применять физическую силу.

По словам Бородиной, абьюзеры сажают своих жертв на «эмоциональные качели». Они сначала превозносят своих избранниц, после чего начинают использовать обвинения, манипуляции и другие психологические приемы. Главная цель – заставить жертву чувствовать себя плохо и уязвимо.

«Каждое слово из боли и злости будет против тебя. У тебя не останется сил, и либо ты будешь сломлена, разбита, либо успеешь спасти себя и вовремя уйти! Надеюсь, ты успела уйти. А могла не успеть», - написала Ксения в личном блоге.

В комментариях подписчики поделились своими историями. Многие девушки поблагодарили Бородину за предупреждение и предостережение.

Многие фолловеры думают, что в браке с экс-супругом Курбаном Омаровым она терпела физическое насилие и прощала измены.

Напомним, Ксения Бородина рассказала про поиск баланса в работе и воспитании наследниц. Телеведущая откровенно высказалась о своем материнстве.